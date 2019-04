BnnVara zoekt nieuw talent

Renze Klamer vierde zijn laatste keer Na het nieuws met een speciale uitzending van een uur, daarin zaten gasten die in eerder uitzendingen te zien waren. Renze zelf zegt het volgende over zijn vertrek: „In de 120 afleveringen die ik heb mogen maken hebben we met het team geprobeerd om op een verfrissende manier met een nieuwe generatie talkshowgasten het nieuws van de dag te bespreken. Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen om me in dit programma te ontwikkelen.”

Ook verklapt Renze dat hij hard bezig is met allerlei ’mooie plannen’ voor het nieuwe seizoen bij BnnVara.

Na Het Nieuws wordt uitgezonden op het digitale kanaal NPO 1 Extra.