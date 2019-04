Rapper Sjors wenst heel Hoogeveen dood

De Limburgse rapper gaf vrijdag een optreden in een kroeg in Hoogeveen, maar dit liep niet helemaal volgens plan. „Het was super, alleen waren er biergooiers. De security was klote, want die was niet aanwezig. Ze bleven op het laatst maar gooien”, vertelt hij in een inmiddels verwijderde video op Instagram

Ook na het optreden werd Sjors nog bekogeld met bier waarna er een kleine vechtpartij ontstond. Een vervelende ervaring die voor rapper Sjors aanleiding geeft om de hele stad dood te wensen. „Hoogeveen jullie mogen allemaal de tering krijgen”, zo wenst hij. „Ik hoop dat jullie allemaal, in heel Hoogeveen, sterven aan zware kanker. Vooral de mensen die vanavond aanwezig waren.”

Hoewel hij de video heeft verwijderd, is het kwaad al geschied. Inmiddels heeft hij een nieuwe video geplaatst waarin hij zijn excuses aanbiedt. „Mijn oprechte excuses naar iedereen toe. Nooit mijn bedoeling geweest mensen met deze ziekte te kwetsen! En nog hele fijne koningsdag gewenst”, schrijft hij bij het filmpje.

