Taylor Swift heeft een nieuwe kitten

Het heeft even geduurd voordat de zangeres de naam bekendmaakte. Fans waren op Twitter volop aan het speculeren en kwamen tot de conclusie dat het een naam moest zijn uit een televisieserie. Taylor heeft namelijk al twee katten, Meredith en Olivia, vernoemd naar haar favoriete tv-personages. Meredith komt van Meredith Grey uit Grey’s Anatomy en Olivia van Olivia Benson uit Law & Order: SVU. Uiteindelijk heeft Taylor gekozen voor Benjamin Button, naar de hoofdpersoon van de film The Curious Case of Benjamin Button.

Taylor lijkt dolgelukkig met haar nieuwe kameraad en deelt veelvuldig foto’s en filmpjes op social media. Zo weet men nu dat Benjamin graag wordt rond gewiegd. „Ik heb nog nooit een kat meegemaakt die gedragen wilde worden als een mensenbaby. Maar ja, dit is hoe hij graag reist”, zegt Taylor in een filmpje met Benjamin in haar armen. Ook is duidelijk dat het blauwogige katje graag op zijn rug ligt om over zijn buikje gekroeld te worden. In een ander filmpje is zijn luidkeelse spinnen duidelijk te horen.