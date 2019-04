Philippe Geubels: ’Therapie is een vorm van intelligentie’

Geubels zocht zelf hulp rond zijn twintigste omdat zijn pleinvrees steeds erger werd. „Mijn wereld werd alleen maar kleiner”, vertelt hij aan Evi Hanssen. „Het gaat verder dan de angst voor drukke plekken. Op den duur is op straat wandelen ook moeilijk. Je kunt zelfs, als je het te ver laat komen, in je stoel zitten en angstaanvallen krijgen. Dat was ook het geval, dus daar ben ik mee aan de slag gegaan”, legt hij uit.

Hij vond het in eerste instantie erg moeilijk over zijn paniekaanvallen te praten. „Ik heb dat al sinds mijn 16e en durfde het pas op mijn 18e tegen een goede vriend te vertellen. Ik zei het tegen niemand, ik praatte daar met niemand over. Het goede nieuws is dat als je dat eenmaal doet, dan merk je het direct.”

Als je ziek bent, ga je ook naar de dokter.

Al snel realiseerde hij zich dan ook dat het hem juist hielp om er meer over te praten. „Als je er zelf over praat, kom je meer en meer mensen tegen die het ook hebben. Dan besef je dat je niet gek bent. Het is gewoon iets wat je kunt hebben. Iemand kan een zwakke lever hebben of een slechte maag en bij mij is dit mijn zwakke punt.”

„Ik snap dat mensen het moeilijk vinden om toe te geven dat ze naar een psychiater of psycholoog gaan, maar ik denk wel ’doe dat gewoon’. Ik vind het stom dat daar een taboe op ligt. Als je ziek bent, ga je ook naar de dokter. Ik vind het een vorm van intelligentie als je dat doet. Ik vind dat zelfs mensen die geen grote problemen hebben, zouden moeten gaan om alles even op een rijtje te zetten. Een beetje zelfreflectie. Je kunt er alleen maar beter van worden.”