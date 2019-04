Davina vond openen Koningsdag spannend

„Hoe het ging moet je natuurlijk aan de mensen in het veld vragen maar ik heb ervan genoten, dat is het belangrijkste”, zegt Davina voor de camera van het ANP. „Het spits afbijten is heel spannend maar we hadden het goed voorbereid.”

Davina Michelle heeft een nummer SOS van Avicii gecoverd. „Vanaf het eerste moment dat ik het nummer hoorde, vond ik het een superdik nummer, echt een supertoffe track.” Ook vindt de zangeres dat ondanks dat Avicii overleden is, dat er toch meer moet gebeuren met het nummer. Ze vond het een eer om het nummer te coveren. „Ik hoop dat als Avicii er nog geweest was, het tof had gevonden.”

Na Breda gaat Davina door naar Dirksland, waar ze op Oranjepop een show geeft. „Daar heb ik heel veel zin in”, aldus de zangeres.