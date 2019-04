Kate Upton vermijdt weegschaal

„Ik boek absoluut vooruitgang, dat is toch winst”, vertelt Kate Upton aan People Magazine. „Ik houd er helemaal niet van om vaak op de weegschaal te staan. Mijn gewicht hangt van zoveel dingen af. Moet ik op dat moment borstvoeding geven, ben ik opgeblazen of houd ik juist te veel of te weinig vocht vast? Het valt dan zo tegen als je het getal op weegschaal ziet.”

Het model heeft dan ook besloten niet meer op haar gewicht te letten, maar op haar kracht. „Ik ben absoluut sterker aan her worden en voel me beter. Mijn hele denkwijze is daardoor veranderd, ik hoef niet meer aan het perfecte plaatje te voldoen. Vanaf het moment dat ik op mijn kracht begon te letten, voelde ik mij gezonder. Ik voelde mij sterker. Ik kreeg meer energie en werd actiever. Ik was gelukkiger om eerlijk te zijn.”

De blondine geeft toe dat ze het moeilijk vond om weer te gaan trainen na de bevalling. „Ik voelde mij de hele zwangerschap sterk en toen moest ik weer van voor af aan beginnen. Alles was verdwenen. Ik deed de oefeningen en begon in fase 1, dat ging voorheen eenvoudig. Maar nu worstelde ik er ineens mee. Daarom zijn de trainingen ook zo fijn, zodat je beetje bij beetje kunt opbouwen en aan je kracht kunt werken.”