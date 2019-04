Attenborough wil laatste jaren laten tellen

Onlangs bracht hij nog de BBC documentaire Climate Change - The Facts uit, die al is bekeken door meer dan 3 miljoen mensen. „Ik vind het moeilijk om te denken over wat er gaat gebeuren als ik er niet meer ben, want de voorspelling is niet zo goed. Jonge mensen hebben dan wel niet de ervaring, maar ze hebben een frisse blik. Ze zien misschien wel veel meer dan wij die al veel langer op aarde rondlopen.” In de documentaire wordt opgeroepen tot grote acties in de komende 10 jaar, om de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk te houden.

De regisseur is dan wel op hoge leeftijd, hij gaat mee met zijn tijd. In samenwerking met Netflix maakte hij de documentaire Our Planet, die kijkers wil laten beseffen wat klimaatverandering allemaal kan verwoesten. „Op dit moment hebben we te maken met de grootste dreiging in de laatste paar duizend jaar. Klimaatverandering. Met de snelheid waarop dat nu gebeurt, riskeren we een grimmige toekomst”, stelt Attenborough.