Richard Madden was straatarm voor Game of Thrones

„Ik maak echt geen grap. Ik was volkomen platzak”, vertelt Madden, die van 2011 tot 2013 in 21 afleveringen van GoT speelde, aan Jackal Magazine. „Ik had mijn laatste spaargeld opgemaakt aan mijn laatste maand huur.’Dat was het dan’, dacht ik. ’Na dit heb ik geen geld meer en moet ik weer bij mijn ouders gaan wonen.”

In de tijd dat hij maar niet aan de bak kwam en van auditie naar auditie hopte, leefde hij op een budget van 3,70 pond per dag. Hij legt uit dat hij voornamelijk op goedkope kip, pasta en saus leefde. Doordat hij zo arm is geweest, heeft hij er ook geen enkel probleem mee om rol enkel voor het geld te accepteren.

„Er is niets mis met een baan die je alleen voor het geld aanneemt. We moeten allemaal eten en ik weet zeker dat er een punt komt waarop ik een klus aanneem puur voor het geld. Misschien gebruik ik dat dan om zes maanden lang een kleiner project voor mezelf te financieren. Ik zal wat Lycra aantrekken, ik zal een superheld zijn. Mensen willen entertainment en escapisme en daar ben ik niet tegen.”