Halfjaar na rijverbod: David Beckham wéér de mist in

Op 28 november stond David met zijn SUV ter waarde van 146.000 pond illegaal langs een gele lijn geparkeerd. Hij was op dat moment druk met zijn smartphone in de weer en trok zich niets aan van het feit dat parkeren langs een gele lijn verboden is.

Een getuige liet aan The Sun weten dat David de motor van zijn auto meer dan twintig minuten liet draaien en ook de koplampen en ruitenwissers aan had laten staan. Een parkeerwachter kon zijn oren niet geloven toen hij dit nieuws hoorde en vertelde aan diezelfde krant: „Stond hij daar echt? Dat meen je niet. Dat is echt verkeerd. Wat een dwaas!”

Beckham bevond zich met zijn dure voertuig slechts twintig meter van de dichtstbijzijnde parkeerplaats. Daar had hij voor 4,50 pond zijn auto kunnen parkeren om zo ongestoord met zijn smartphone te kunnen spelen. Voor iemand met een geschatte waarde van 300 miljoen pond zou dat wel betaalbaar moeten zijn.

De 44-jarige oud-voetballer werd in mei, wegens telefoongebruik achter het stuur, veroordeeld tot een rijverbod van zes maanden en een boete van 750 pond.

