Charlize Theron zet kussende presentator op zijn plaats

De Oscarwinnares was met acteur Seth Rogen te gast in de Franse show Touche Pas A Mon Poste om hun nieuwe film Long Shot te promoten, toen Hanouna naar voren boog om de tolk van de Zuid-Afikaanse Theron een kus te geven.

„Oh, wauw”, reageerde de 43-jarige ster, terwijl ze Rogen verbluft aankeek. „Dat was... Oké, misschien kun je het de volgende keer vragen”, ’adviseerde’ ze de presentator.

Het is overigens niet de eerste keer dat Cyril Hanouna stof doet opwaaien. De tv-presentator kreeg in 2017 veel kritiek toen hij een nepprofiel had gemaakt op een datingsate voor homoseksuelen, om vervolgens iedereen die had gereageerd en plein public te vernederen.