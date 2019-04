Ex Jennifer Lawrence kon niet tegen bekendheid

De carrière van Lawrence kwam opeens in een stroomversnelling toen ze een rol kreeg in Winter’s Bone, waarvoor ze een Oscarnominatie ontving. Hoult vertelt daarover: „Er was opeens een gigantische stijging in haar bekendheid en het was eng hoeveel dat iemands leven verandert en hoe opdringerig alles dan wordt.”

Volgens hem was de druppel toen hackers naaktfoto’s verspreidden van de actrice, die ze oorspronkelijk naar Hoult had verstuurd. „Het voelt gewoon alsof je constant bekeken wordt. Er zijn constant mensen die stiekem foto’s van je proberen te maken. Dat maakt het moeilijk om even te relaxen, en het gebeurde ook op zo’n grote schaal.”

De twee zijn inmiddels goede vrienden en zien elkaar als familie.