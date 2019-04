Derksen: ’Ruzie Beelen en sidekicks goed voor programma’

De voetbalanalist reageerde in tv-programma Veronica Inside op de commotie die was ontstaan toen Beelen – die Wilfred Genee verving als presentator van het gelijknamige radioprogramma – het aan de stok kreeg met sidekicks Niels van Baarlen en Rick Romijn. De twee hadden de dj hadden gewezen op de manier waarop hij het live-optreden van volkszanger René Karst herhaaldelijk onderbrak.

„Het kan niet. Je bent ook gastheer voor zo’n jongen. En je weet wie je binnenhaalt, een Nederlandstalige zanger – ik zou ’m nooit uitnodigen, maar als je hem uitnodigt dan laat je hem een liedje zingen. En wat Giel daar dan van vindt, is niet zo relevant. Ik begrijp best dat die sidekicks dat gênant vinden, want je bent én presentator én gastheer.”

Klein houden

Derksen is desondanks van mening dat een ruzie op zijn tijd het programma absoluut geen kwaad kan. „Aan de andere kant: die reuring, dat is gewoon goed voor het programma. Want wat maakt het uit, die reuring? En als ze dan bij Talpa proberen dat binnenkamers te houden, dan is dat pr-technisch onverstandig. En het kan ook niet, want tegenwoordig is het altijd ergens te zien, je kunt het altijd terugvinden. Het maakt geen reet uit, er ontstaat altijd interesse voor het programma. Laat gaan, jongens! Hoeveel van die ruzies hebben wij wel niet gehad?”

Wilfred Genee liet eerder deze week weten dat hij door zijn werkgever Talpa Radio is gesommeerd om de ruzie ’klein te houden’. „Ik werd gelijk door de leiding van dit station gebeld of ik het klein wilde houden.” Genee mocht niet met de media praten, zo vertelde hij in zijn radioshow ’Houd het klein, alsof het niet gebeurd is’, zeiden ze. Nou, dat is bij deze gelukt, hè?”

Derksen liet overigens nog wel even doorschemeren dat Beelen niet zijn meest favoriete radio-dj is. „Ik vind Giel een beste jongen, maar hij hoeft van mij nooit meer terug te komen op de radio.”