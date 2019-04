’Mel B en Geri hadden altijd al een elektrische relatie’

Kennedy werkte in de jaren negentig nauw met de Spice Girls samen toen de band nog verre van bekend was en deelde bovendien zijn huis met de dames. De liedjesschrijver – onder meer verantwoordelijk voor de hit Say You’ll Be There – zegt dat de vijf zangeres een symbiotische relatie met elkaar hadden, waarin ze allemaal elkaars sterktes en zwaktes kenden. „Ze hadden absoluut de X-factor. Niemand had vooraf kunnen voorspellen dat hun succes zó groot zou worden. Ze hebben echt de deur geopend voor jonge, vrouwelijke artiesten.”

Fans vreesden dat de Spice Girls reünietour, die op 24 mei van start gaat, zou worden gecanceld door de onthullingen van Mel B. Scary Spice beweerde vorige maand in Piers Morgan’s Life Stories dat Geri en zij ooit samen een eenmalig avontuurtje hebben gehad. Ginger Spice – die getrouwd is met Red Bull Racing-baas Christian Horner – liet via haar woordvoerder weten de uitspraken, die ze ’kwetsend voor haar familie’ noemde, te ontkennen.

De vier overgebleven Spice Girls, alleen Victoria doet niet mee, kwamen afgelopen week voor de eerste keer sinds de uitspraken van Mel B bij elkaar om te repeteren voor de concertreeks. In een video die Emma Bunton op sociale media deelde is te zien dat de Spice Girls zich ’gewoon’ voorbereiden op hun comeback.

