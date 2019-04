Nielson blaast optreden af door bier gooiende ’halve zool’

„Zo, dat was een turbulente avond”, zegt Nielson in een video die hij op Instagram deelde. „Voor de mensen die er niet bij waren – want niet iedereen woont in Groningen, natuurlijk: wij zouden vanavond gaan spelen in het centrum van Groningen, supermooi, duizenden mensen. Band mee, crew mee en we zouden de nieuwe show gaan spelen. En toen besloot jammer genoeg een of andere halvezool een fles bier op het mengpaneel van mijn geluidsman te gooien, vijf minuten voor de show.”

En omdat op Koningsdag zo goed als alle geluidsbedrijven gesloten zijn, konden Nielson en zijn crew nergens meer dezelfde mengtafel vinden die nodig was om het optreden alsnog door te laten gaan. „Toen heb ik samen met mijn gitarist en percussionist nog drie liedjes akoestisch gezongen.”

De IJskoud-zanger hoop dat hij er volgend jaar opnieuw, en dan op volle sterkte, bij is. „Alle lieve Groningers die erbij waren: dank je wel, jullie zijn fucking sympathieke mensen en volgens mij hebben we er samen nog een – kort, maar krachtig – groot feest van gemaakt. En ik hoop heel erg dat ik volgend jaar terug mag komen om het nog beter over te doen, met de hele band en gewoon alles erop en eraan.”