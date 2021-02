Loretta Schrijver reageert op ’vijandige sfeer’ Koffietijd

Loretta vroeg zich tijdens het programma gekscherend af wie er eigenlijk op de mening van Aaf zat te wachten, maar dat viel niet in goede aarde bij de schrijfster. „Ik denk dat Aaf nog wel een flink stootje kan hebben, want het is toch best een pittige tante”, vertelt de presentatrice in de video. „Maar blijkbaar niet. Ze is toch iets gevoeliger dan ik gedacht had. Maar ja, ze schrijft wel pittige columns.”

Het RTL 4-gezicht zegt het jammer te vinden dat Aaf zich niet prettig voelde bij Koffietijd en dat dit niet haar bedoeling was. „Maar dat ga ik niet via dit medium met haar uitpraten. Er was helemaal niks aan de hand. Een grap kan ook weleens verkeerd vallen.”