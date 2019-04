Natte Koningsdag trekt kijkers naar de tv

Het weer was niet al te best en daardoor zijn wellicht meer mensen thuisgebleven om te kijken. Volgens Weeronline was het al met al de op één na natste koninklijke feestdag ooit gemeten.

Vorig jaar keken bijna twee miljoen mensen naar de tv. Toen vierde de koning zijn verjaardag in Groningen. In 2017 (Tilburg) waren dat er drie miljoen. Het jaar daarvoor (Zwolle) liefst 3,4 miljoen. Ook toen was het weer niet erg aangenaam.