Trump basht ’derderangs-acteur’ Jussie Smollett

Jussie Smollett beweerde op 29 januari te zijn aangevallen waarbij zijn gemaskerde aanvallers iets racistisch schreeuwden over MAGA country, een verwijzing naar Trumps slogan Make America Great Again. Daaruit kon worden opgemaakt dat Smollett door Trump-aanhangers zou zijn belaagd.

Trump: „Ik had nog nooit van de term MAGA gehoord totdat deze derderangs acteur in Chicago naar buiten kwam en zei ’Ik ben in elkaar geslagen door MAGA country’. Geloof je dat? Het bleek achteraf een totale leugen”, zei de president, gevolgd door gejuich door zijn toehoorders. Trump vervolgde: „Trouwens, die zaak in Chicago is echt een schande voor ons land.”

Valse aangifte

De politie in Chicago kwam na uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat Smollett de mishandeling in scène had gezet. Smollett ontkent een valse aangifte te hebben gedaan. Hij houdt vol dat hij eind januari door twee mannen werd aangevallen die racistische en antihomo-uitspraken deden, een vloeistof over hem heen gooiden en een strop om zijn nek bonden.

Smollett kreeg vorige maand zestien aanklachten aan zijn broek, maar die werden enkele dagen later ingetrokken omdat de aanklagers niet dachten dat hij gestraft zou worden met meer dan de boete en werkstraf die hij al had voltooid. Wel loopt er nog een zaak van de gemeente Chicago tegen de acteur. De stad wil een vergoeding van zo’n 130.000 dollar (115.000 euro) zien voor de onnodige inzet van rechercheurs voor het onderzoek naar de mishandeling.

Bekijk ook: Cast Empire vraagt om terugkeer Jussie Smollett

Smolletts personage Jamal werd in februari uit het restant van het vijfde seizoen van Empire geschreven. De hoofdcast van Empire wil dat Jussie Smollett terugkeert in het zesde seizoen van de serie.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.