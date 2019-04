Tel Aviv maakt zich op voor mediaspektakel

Jaarlijks accrediteren honderden journalisten van over de hele wereld zich voor het songfestival. Het journaille bestaat niet alleen uit gerenommeerde persbureaus, tv-zenders en kranten maar ook uit vele tientallen landelijke fansites die de deelnemende zangers en zangeressen op de voet volgen.

Exacte details kan organisator European Broadcasting Union (EBU) niet geven maar naar schatting zijn er dit jaar 1550 journalisten uit tachtig verschillende landen aanwezig. Zij kunnen straks in Tel Aviv hun lol op met persconferenties, repetities, juryshows, de halve finales en de uiteindelijke finale op 18 mei.

Duncan

Speciale aandacht zal dit jaar uitgaan naar Duncan Laurence, de Nederlandse afgevaardigde. De zanger staat nog altijd bovenaan bij de bookmakers en dat zorgt ervoor dat iedereen hem voor de camera wil hebben. Dat was al te merken tijdens Eurovision in Concert in Amsterdam, toen er continu een lange rij bij de Nederlandse delegatie stond.

Vanuit de huiskamers zal het songfestival ook weer massaal worden gevolgd. Vorig jaar keken er wereldwijd 186 miljoen mensen naar de finale. Ook online zijn de cijfers niet aan te slepen, met 41 miljoen unieke kijkers uit 239 verschillende landen.