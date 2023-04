Andrew Lloyd Webber zag einde Phantom of the Opera niet aankomen

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Componist Andrew Lloyd Webber is verdrietig dat zijn musical Phantom of the Opera is gestopt op Broadway. Dat zei hij in The Tonight Show van Jimmy Fallon. „Het gekke is dat er de laatste tijd juist weer veel jonge mensen kwamen kijken. Daardoor had ik het gevoel dat we nog wel even door konden.”