Guus Meeuwis ’ondersteboven’ van optreden in Sydney

„Down under van Sydney....wat een fantastische avond!!”, schrijft de zanger bij een foto van het optreden. Op het kiekje is te zien hoe hij gearmd met zijn bandleden op het podium het publiek groet, het lijkt alsof de band kort na de foto een buiging ging maken.

Guus trad op in The Big Top wat hij eerder omschreef als „het Paradiso van Sydney.” Optreden in het buitenland is de zanger niet vreemd. Hij trad in 2016 al op in Parijs en stond een jaar eerder twee keer in een uitverkochte Royal Albert Hall in Londen.