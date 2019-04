Prins Harry als verrassing bij marathon Londen

De Britse media, en de miljoenen fans van het koninklijk huis wereldwijd, vonden het uitermate 'cool' dat Harry zijn hoogzwangere vrouw even alleen liet en ontspannen met de gewone Londenaar, atleet of medewerker, op de foto ging. Over het aanstaande vaderschap werd met geen woord gerept.

Er wordt flink gespeculeerd over wanneer Meghan gaat bevallen. Zo wordt onder meer gefluisterd dat de hertogin zondag is uitgerekend. Harry liet zich de afgelopen dagen vaker zien. Zo was hij vorige week zondag bij de paasdienst in St. George's Chapel en woonde hij donderdag een herdenking bij voor Australische en Nieuw-Zeelandse oorlogslachtoffers in Westminster Abbey in Londen.

