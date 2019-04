Bookmakers: Duncan heeft niets te vrezen

„Ik ben het bangst voor Italië”, zei Duncan deze week op NPO Radio 5. Hij noemde Mahmood „een heel goede artiest” met „een heel goed liedje.” „Hij heeft al een hele grote fanbase en het ziet er ook allemaal goed uit, wat ik van hem heb gezien. Ook zijn sociale media, alles straalt artiest uit. Ik heb daar een zwak voor als iemand zijn plaatje compleet heeft. Maar ja, vindt Europa dat ook?.”

Het lied van Mahmood, die een Egyptische vader heeft, leidde in Italië overigens nog tot een kleine rel toen de Italiaanse vicepremier het nummer, waarin een zinnetje Arabisch zit, niet Italiaans genoeg vond. De winnaar van het Sanremo Festival haastte zich daarna te verklaren dat hij toch echt in Italië, om precies te zijn in Milaan, geboren en getogen is. Zijn nummer Soldi is een megahit in Italië en behaalde daar de nummer 1-positie in de hitcharts.

De Russische inzending Segey Lazarev blijft op gepaste afstand van favoriet Nederland, maar met een winkans van 13 procent stijgen zijn kansen op een overwinning. Vorig jaar kwam Rusland niet verder dan de halve finale. Op de derde plaats staat Zwitserland, gevolgd door Zweden op de vierde plek.

