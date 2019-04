Iggy Azalea neemt clip op in hondenvilla Paris

Oplettende kijkers hadden gelijk door dat de 28-jarige Australische in de nieuwe video voor haar single Started, die vrijdag uitkomt, voor het stulpje van Paris’ viervoeters stond. „Paris is een goede vriendin van me en was aardig genoeg om me te laten filmen in haar hondenhuis”, zegt Iggy.

Dat volgers zagen dat het om de hondenvilla van Paris ging, is niet zo vreemd. De hotelerfgename deelt geregeld beelden van het onderkomen dat luxer is dan dat van een gemiddeld gezin. Het twee verdiepingen tellende hondenhuis met balkon liet Paris speciaal bouwen voor Dollar, Marilyn Monroe, Peter Pan, Princess, Prince Baby Bear, Harajuku Bitch, Dolce en Prada. Het interieur is roze en binnen zijn er airco, een verwarming, designer-meubels en een kroonluchter.

Paris liet de villa twee jaar geleden bouwen en deelde destijds trots foto’s van het stulpje. Dit viel echter niet bij iedereen in goede aarde en op sociale media werd er flink over gepraat. Zo vonden veel mensen dat Paris het geld beter had kunnen uitgeven aan het redden van straathonden of een ander goed doel. Ook werd geklaagd dat de blondine, met een geschat vermogen van 300 miljoen dollar, geld te veel heeft en niet meer weet wat ze ermee moet.