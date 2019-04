’R. Kelly heeft leerproblemen en kan niet lezen’

Zijn advocaten dienden de documenten in bij de rechtbank omdat zij vinden dat de 52-jarige r&b-zanger door zijn leerproblemen niet de juiste stappen heeft kunnen ondernemen om zich goed te kunnen verdedigen. Kelly kreeg de aanklacht vorige maand onder zijn neus toen hij in de gevangenis zat vanwege een alimentatieschuld, maar kon dus niet lezen wat deze precies inhield. Zijn juristen hopen nu dat de rechtbank meer tijd geeft om een goede verdediging neer te zetten.

Kelly wordt ervan verdacht vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen, in de jaren 1998 tot en met 2010 te hebben misbruikt. De zanger, die op borgtocht vrij is, moet zich op 7 mei weer melden in de rechtbank.

