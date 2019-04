Realityster Djamila Celina geweigerd in Amerika

Het evenement zou in eerste instante plaatsvinden in China, maar dit werd op het laatst verplaatst naar Amerika. Hierdoor kon Djamila, bekend van Steenrijk, Straatarm en Queens in de Jungle, niet op tijd haar visum aanvragen. In 2016 werd zij geweigerd in het land en daardoor moest ze nu haar visum aanvragen bij de ambassade, maar die heeft een wachttijd van vier tot zes weken. Djamila laat aan Privé weten: „Mijn droom spat uiteen. Ik hoop op nog een kans volgend jaar.”

Twee jaar geleden wilde ze technologiebeurs CES bezoeken, maar werd ze tijdens een tussenstop op Detroit doorgelicht. De autoriteiten kwamen er toen achter dat Djamila de award voor meest sexy dj gewonnen had en geloofden niet dat zij alleen voor ’pleasure’ naar Amerika was gekomen. Ze werd vervolgens op een vliegtuig terug naar Nederland gezet.