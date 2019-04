Grote ophef om olifantenfoto prins Harry

Dat schrijft de Daily Mail. Op de foto van de olifant zijn alleen zijn voorpoten te zien. En dus is niet te zien hoe het dier eigenlijk met een touw om zijn achterpoot vastgeketend zit. Harry maakte de foto in Malawi. Bronnen laten weten dat de prins niet bewust het touw van de foto liet, maar dat dat niet anders kon door het kader van Instagram.

De foto zoals Harry hem op Instagram plaatste... Ⓒ Instagram

Frank Weitzer was de bewuste dag dat de foto werd gemaakt ook in het park om foto’s te maken. Hij laat weten: „We bevonden ons in een overstromingsgebied en het was tegen het einde van juli 2016. Ik heb een serie afbeeldingen - vanuit een ander perspectief - waarop de olifant wordt afgebeeld die later op de grond viel.”

De échte foto

De olifant zou bovendien verdoofd zijn, evenals de leeuw en de neushoorn. Map Ives, de neushoorn-coördinator van Botswana, laat weten dat de foto van het dier in 2016 gemaakt is, maar hij weet niet meer of het de prins zelf was die het plaatje maakte. „Als het dier zo verdoofd is als hier te zien is, dan is er voor mij veel te doen en zou ik bezig zijn met heel veel andere taken.”

Een woordvoerder van Harry wilde niet reageren.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.