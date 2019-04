Moby onthult: Ik swaffelde Donald Trump

Dat vertelt Moby aan Sunday Times magazine. Het gebeurde op een feestje in 2001. Volgens Moby was het die avond niet heel erg gezellig en werd hij door zijn vrienden uitgedaagd om Trump te swaffelen. „Ik nam een shotje wodka om mezelf moed in te drinken, haalde m’n penis uit mijn broek en ben langs Trump gelopen.”

Uiteindelijk lukte het hem om met zijn geslachtsdeel het randje van de jas van de latere president van Amerika te raken. „Het leek er niet op dat hij er iets van merkte. Hij vertrok geen spier in ieder geval. Ik ben teruggegaan naar mijn vrienden en heb een nieuw drankje besteld.”