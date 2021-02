Meghan en Harry op RAMKOERS met interview

Oprah Winfrey heeft prins Harry en zijn vrouw Meghan gestrikt voor hun eerste grote televisie-interview sinds hun stap terug binnen het Britse koningshuis. Ⓒ HH/ANP/Getty Images

Uitgerekend op Valentijnsdag maakten PRINS HARRY en HERTOGIN MEGHAN bekend dat er een tweede kindje op komst is. Maar opvallender is wat zij de familie in Londen in eerste instantie NIET vertelden. En juist dát nieuws is bij de royals ingeslagen als een bom...