Prins Laurent eet patat bij jubileum frietkot

Laurent en zijn zoon genoten zichtbaar van een puntzakje van frietzaak Joli Bois. Ook ontmoetten ze er mensen uit de buurt, leden van het gemeentebestuur en andere ondernemers uit de wijk. Ook de burgemeester van Waterloo was aanwezig. „Het is een mooi familieverhaal, dit frietkot dat deel uitmaakt van het erfgoed van Waterloo. Het is de ziel van de wijk. Van overal komen mensen naar hier voor de frietjes, die bij de beste van België zijn”, zei Florence Reuter over de zaak.

De tent zit al zestig jaar op dezelfde locatie en is al sinds het begin in handen van dezelfde familie. In de loop der tijd werden verbeteringen aangebracht, maar de structuur van het frietkot is nog steeds dezelfde.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.