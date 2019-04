Avengers: Endgame gaat door miljardgrens

De film die de derde fase van Marvels filmplan afsluit, gaat daarmee door een magische miljardgrens heen en zet een nieuwe trend voor wat films financieel kunnen binnenharken. Het is het grootste wereldwijde en Amerikaanse debuut ooit. Het verslaat daarmee de vorige nummer één, het derde deel van de Avengers-serie.

Een groot deel van de geldstroom komt uit China. Dat is opmerkelijk, want de Chinese regering staat slechts 34 Hollywood-films per jaar toe om getoond te worden in de Chinese bioscopen. Binnenkort begint de vierde fase, en de eerste film die daarin uitkomt is Spider-Man: Far From Home. Ook Black Widow, The Eternals, Black Panther 2, Doctor Strange 2 en Guardians of the Galaxy 3 staan in de wacht.

Disney begint binnenkort ook met een Netflix-concurrent: Disney+. Ook daarop zullen verschillende Marvel-series worden gelanceerd, zoals een serie over Scarlet Witch (Elisabeth Olsen) en The Vision (Paul Bettany), en een serie over de chaos-god Loki (Tom Hiddleston).

