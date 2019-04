Lilly Becker wil nog een kind

„Ik zou zo graag nog een kindje willen. Voor mijn zoon! Hij wil zo graag grote broer zijn”, zo vertelt Lilly aan Bild. „Als ik bij hem ben, zegt hij de hele tijd: ’Mama, Mama, Mama.’ Ik vind dat zo fijn. Hij is een hele gelukkige jongen. ’Mama’ is het lievelingswoord van Amadeus.”

Lilly weet dat haar leeftijd een rol begint te spelen bij haar kinderwens en heeft daarom een plan bedacht. „Als ik op mijn 44e niet zwanger ben, dan accepteer ik dat het niet meer gaat lukken. Ik zoek niet naar een man die een kind wil, maar dat zou wel heel mooi zijn.” Of Lilly anders wil adopteren of op zoek gaat naar een donor, laat ze in het midden.

Trouwen wil ze in ieder geval niet meer. „Mijn huwelijk met Boris was mijn laatste bruiloft. Dat ga ik niet nog een keer doen.”