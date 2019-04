Hoeveel zien we nog van Silver Metz?

Silver Metz won afgelopen weekend The Voice Kids. Geen verrassing, zeggen zijn fans. Ⓒ Hollandse Hoogte

Met twee armen in de lucht en een kreet van vreugde, besloot SILVER METZ vrijdag het spannende slotakkoord van The Voice Kids. Het 10-jarige zangtalent beaamde dat we nog veel van hem gaan horen. ,,En zo niet, dan krijg je het met mij aan de stok’’, voegde presentator MARTIJN KRABBÉ daar aan toe. Of dat echter al in de nabije toekomst zal zijn, lijkt twijfelachtig. Zijn leeftijd speelt hem immers behoorlijk parten.