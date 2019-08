Cornald Maas gaat Songfestivalorganisatie adviseren

„Naar aanleiding van vragen: ik word – naast paar andere dingen; later daarover meer – ’creative advisor’ van het creatieve en organiserende team”, aldus Maas, die naar verwachting ook komend jaar weer het commentaar verzorgt bij de halve finales en finale. Wat precies zijn adviserende bijdrage inhoudt, maakt de presentator niet duidelijk.

Cornald is al jaren betrokken bij het muziekevenement. Voor televisie was hij al bij veertien edities commentator, onder meer in duo’s met Paul de Leeuw, Daniël Dekker en de laatste jaren met Jan Smit.

Vrijdag werd bekend dat het Eurovisiesongfestival in 2020 in Rotterdam neerstrijkt.