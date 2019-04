Gerard Joling viert 59e verjaardag met strippers

Dat blijkt uit beelden die Fred van Leer op Instagram geplaatst heeft. Te zien is dat een aantal gespierde mannen uit de kleren gaan en intieme dansmoves uitoefenen op de gasten.

Ⓒ Instagram

Naast Fred van Leer waren ook onder andere Kim-Lian van der Meij en Irene Moors aanwezig. Bonnie St. Claire trad op. Ook moeder Janny Joling was van de partij.

Ⓒ Instagram

Op de uitnodiging had Gerard gezet: ’Neem je paspoort mee’. Het thema van het feestje was dan ook vliegen. De zanger had zichzelf in een pilotenuniform gehezen. De feestlocatie had uitzicht op Schiphol.