Juan Carlos en Sofia moedigen kleinzoon Pablo aan bij handbalwedstrijd

De komst van koning Juan Carlos en zijn vrouw koningin Sofia, alsmede van Pablo’s moeder prinses Cristina en haar zus prinses Elena baarde wel opzien in de sporthal. Ook Pablo’s andere oma, Claire Liebaert, was meegekomen om de talentvolle handballer te zien spelen. Alle familieleden hadden een witgroene clubdas omgedaan en terwijl het gepensioneerde koningspaar zich op de tribune ingetogen gedroeg, toonden Elena en Cristina zich enthousiaster.

Pablo (18) woont tegenwoordig in Hannover, nadat hij de afgelopen jaren is opgegroeid in Genève. Daar verhuisde Cristina met haar gezin naartoe nadat in Spanje een gerechtelijk onderzoek begon naar malversaties en fraude van haar man Iñaki. Die zit sinds vorig jaar in de gevangenis. Zelf werd Cristina, die aanvankelijk ook werd aangeklaagd, vrijgesproken.

Grote afstand

Sindsdien wordt zij weer wat vaker in het gezelschap gezien van de in 2014 afgetreden koning, die om de monarchie niet verder te beschadigen lange tijd grote afstand had bewaard tot zijn jongste dochter. Hij heeft haar naar verluidt ook gevraagd haar rechten op de troon op te geven, hetgeen Cristina weigerde. Sofia en Elena bleven haar ontmoeten, maar de nieuwe koning Felipe en zijn vrouw Letizia handhaven het cordon sanitaire.

Pablo’s vader Iñaki speelde voor de Spaanse nationale handbalploeg en haalde brons bij de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. In die tijd won Iñaki met Barcelona ook vijf keer achtereen de Europa Cup.