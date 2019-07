’Woodstock 50 wordt gratis’

Wat begon als een feest om het deze zomer vijftig jaar geleden gehouden Woodstock te eren, is uitgelopen op een opeenstapeling van problemen. Artiest na artiest verdween van de aanvankelijk aantrekkelijke line-up. Vrijdag maakte Jay-Z nog bekend niet te komen, kort daarvoor zegde John Fogerty - in 1969 erbij met Creedence Clearwater Revival - al af.

De organisatie houdt vol dat het festival doorgaat, al is de locatie verplaatst van de staat New York naar de staat Maryland, zo’n 400 kilometer verderop. Het festival zou financieel mogelijk moeten worden gemaakt via de verkoop van VIP-kaarten. Woodstock 50 staat gepland voor 16, 17 en 18 augustus.

Bij het oorspronkelijke Woodstock in 1969 gaven onder anderen Jimi Hendrix, Janis Joplin en The Who concerten voor zo’n 400.000 fans in het New Yorkse plaatsje Bethel.