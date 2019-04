Kourtney Kardashian grapt over studie zus Kim

„Alles is nu een aansprakelijkheidskwestie”, grapt Kourtney in een clipje van de show dat Ellen zondag deelde op Instagram. „Bij alles wat ze zegt komt het naar voren, dan komt ze weer aan met de regels voor als iemand je perceel betreedt. Ze kent nu al die wetten, dus dat is echt...” Waarop Ellen invalt: „Irritant.”

Kim onthulde eerder deze maand in Vogue dat ze in de voetsporen van haar in 2003 overleden vader wil treden en advocaat wil worden. De realityster maakt zich tegenwoordig hard voor Amerikaanse gevangenen en is daarom aan een rechtenstudie begonnen. Ze heeft haar eerste baanaanbod al binnen: de bekende advocaat Robert Shapiro, die samen met haar vader O.J. Simpson verdedigde, liet weten dat Kim welkom is op zijn kantoor.

