Actrice The Brady Bunch boos op anti-vaxxers

Zogenoemde anti-vaxxers verspreiden vaak plaatjes en video’s uit een aflevering van de serie uit de jaren 70, waarin de zes kinderen uit het gezin Brady allemaal de mazelen kregen. In de episode beschrijft de moeder van de familie de symptomen van de zoon als „verhoging, een hoop stippels en een grote glimlach”, dat laatste omdat de zieke zoon een paar dagen niet naar school hoeft. Dochter Marcia zegt in de aflevering, waarin de kinderen thuisblijven en spelletjes doen: „Als je dan toch ziek moet worden, gaat er niets boven de mazelen.”

Vooral die laatste quote wordt geregeld als meme gedeeld door de anti-vaxxers, die daarmee stellen dat de mazelen helemaal niet gevaarlijk zijn. „Ik vind dat zorgwekkend en wil het uitzoeken, want ik ben hier nooit over ingelicht”, aldus Marcia-vertolker Maureen. „Het is gewoon fout als mensen iemands foto gebruiken om iets te promoten zonder toestemming, en zonder ooit te hebben gevraagd hoe die persoon over de zaak denkt. Ik ben een moeder, en mijn dochter is gevaccineerd”, aldus de actrice zondag.

Ook de zoon van de bedenker van de show, Sherwood Schwartz, is er zeker niet blij mee dat beelden van The Brady Bunch worden gebruikt voor de campagne. „Pa zou dit erg gevonden hebben, want hij geloofde in vaccinaties, al zijn kinderen hebben die gekregen”, aldus Lloyd J. Schwartz.