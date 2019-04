Avengers: Endgame breekt 144 records

De laatste film uit de Avengers-saga haalde onder meer in 44 landen de status van de film met het beste openingsweekend ook. Daarnaast verbrak het voorverkooprecords en haalde Endgame meer dan welke film ook op in 3D-vertoningen.

De film haalde ook als snelste ooit de miljardgrens. Endgame bereikte die mijlpaal in vijf dagen, waar voorganger Infinity War daar nog elf dagen over deed. Dat kwam voornamelijk doordat de Chinese première van Endgame gelijkertijd plaatsvond met die in de rest van de wereld, terwijl Chinese fans in 2018 een week langer moesten wachten op Infintiy War.