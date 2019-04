Taraji P. Henson: bid voor John Singleton

Taraji ging dit weekend samen met Fast & Furious-ster Tyrese Gibson op bezoek bij John in het ziekenhuis. „Tyrese en ik hebben zo hard voor je gebeden. Je hoorde mijn stem en bewoog. Ik heb hoop en vertrouwen, want ik weet dat God goed is. Bid alsjeblieft voor onze geliefde John”, schreef de actrice bij een foto van de drie in betere tijden. Tyrese reageerde in de comments: „Het was zwaar en schokkend maar het gaf me kracht de aanwezigheid van God te voelen, dat gaf ons de geruststelling dat God hem hier doorheen zal trekken. Taraji en ik hebben zo’n geschiedenis met John en zoveel oprechte liefde voor hem. We kunnen alleen maar hopen en bidden.”

Tyrese en Taraji waren te zien in Four Brothers en Baby Boy die John beide regisseerde. Tyrese speelde ook in zijn film 2 Fast 2 Furious, en John regisseerde een aflevering van Empire, waarin Taraji een van de hoofdrollen speelt.

De 51-jarige regisseur werd eerder deze maand getroffen door een zware beroerte. Eerst werd nog melding gemaakt van een lichte hersenbloeding, maar later bleek de situatie ernstiger. De moeder van John heeft een rechter gevraagd haar te benoemen tot zijn curator, omdat hij op het punt zou hebben gestaan een lucratieve overeenkomst te sluiten. Johns dochter Cleopatra is het daar niet mee eens. Volgens haar is haar vader in coma gebracht om sneller te herstellen, en is die toestand dus maar tijdelijk.