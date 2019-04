Kim-Lian van der Meij stort zich weer op verzamelingen

Presentatrice Kim-Lian van der Meij stuitte onder meer op een bonte verzameling lelijke eendjes. Ⓒ Wessel de Groot Fotografie

Kim-Lian van der Meij presenteert een derde reeks van Verzamelkoorts! Ook deze keer trekt een bonte stoet aan personen met een bijzondere hobby voorbij. „Dit seizoen is nog extremer. In plaats van een schuur of een garage, bezoek ik nu mensen die zelfs een tweede huis hebben gekocht voor hun verzameling.”