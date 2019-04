Geordie Shore-Marnie in verwachting

Fans hadden een vermoeden dat Marnie zwanger is, waarna ze dit nieuws bevestigt aan OK! Magazine. Ook vertelt ze openhartig over haar angst dat het nooit zou lukken. „Omdat ik Geordie Shore heb gedaan, heb ik mezelf ervan overtuigd dat ik geen kinderen zou kunnen krijgen vanwege de vele alcohol.”

Inmiddels is Marnie al vier maanden in verwachting van haar vriend Casey Johnson, met wie ze 2,5 jaar samen is. De realityster is uitgerekend op 16 oktober. Ze zegt een beetje bang te zijn voor de bevalling, maar grapt dat ze er voor zorgt dat ze er fantastisch uit zal zien. „Ik zal er zeker voor zorgen dat ik wat lipgloss en eyeliner op heb. Ik wil er niet als een slons uitzien.”