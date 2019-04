Emma Wortelboer en Jurre Geluk presenteren Sekstest

Emma en Jurre bespreken op 6 mei op NPO 3 de nieuwste sekstrends en duiken in nieuwe werelden, zoals die van een penisvergroting. Ook actrice Anne-Marie Jung, YouTuber Gio Latooy, presentatrice Catherine Keyl en Temptation Island-verleider Alex Maas mogen aanschuiven. Ze komen erachter hoe seks nóg bevredigender wordt en delen persoonlijke verhalen over dirty talk en sexy standjes.

Kijkers kunnen via de NPO3-app live meespelen en komen in 25 vragen alles te weten over bijzondere seksfeitjes, lichaamstaal, soa’s en grenzeloze seks. Spelers thuis maken kans op een uitgebreid sekspakket.