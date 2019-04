Daniel Craig open voor vrouwelijke Bond

Volgens hem zou de rol nu open moeten zijn voor iedereen, los van geslacht, ras of seksuele voorkeuren. „Ik denk dat iedereen moet worden overwogen. Ook vrouwen en Afro-Amerikanen.”

Craig onthult dan ook dat James Bond de filmrol in het 25e deel van de franchise al iets anders zal neerzetten dan de traditionele vrouwenversierder, met het oog op een ander filmkarakter in de volgende films.

De roep om een vrouwelijke Bond ontstond in de nasleep van bewegingen in Hollywood als MeToo en TimesUp na het naar buiten komen van de seksschandalen van de inmiddels gevallen filmproducent Harvey Weinstein in oktober 2017. Actrices als Claire Foy, Thandie Newton en Emily Blunt zijn al eens genoemd als mogelijke kandidaten.