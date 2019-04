Ophef om ravage na lachgas Ex on the Beach-Lena

Ⓒ Instagram

Michella Kox heeft in een serie Facebookberichten gehakt gemaakt van Ex on the Beach-deelnemer Lena. Volgens haar zou zij in Leeuwarden een ravage hebben aangericht door met een vriendin in de auto lachgas te gebruiken. De politie bevestigt de ravage en meldt dat de passagiers ’vermoedelijk onder invloed waren van lachgas’.