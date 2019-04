Avengers-spoilers leiden tot woede

De man in Hong Kong zou delen van de film hebben verklapt aan mensen die in de rij voor de bioscoop stonden te wachten. Dat werd hem niet in dank afgenomen: online gingen foto’s rond waarop de man met bebloed gezicht is te zien, zo meldt onder meer Deadline. Hij zou flinke klappen hebben gekregen.

Aan de andere kant van de wereld, in de VS, richtte de woede zich op American Football-speler LeSean McCoy. Hij zou niet één, niet twee maar in drie verschillende berichten op social media ontwikkelingen uit de film hebben weggegeven. McCoy was zelfs even trending op Twitter, meestal in negatieve context.

De regisseurs van Avengers: Endgame, de broers Anthony en Joe Russo, zagen de heisa schijnbaar aankomen en publiceerden al op 16 april een brief op social media waarin zij kijkers opriepen toch vooral solidair te zijn. „Zie je Endgame ergens in de komende weken, verpest het dan alsjeblieft niet voor anderen, precies zoals jij zelf zou willen dat zij het niet voor jou verpesten.” Aangevuld met de hashtag ”#DontSpoilTheEndgame.”