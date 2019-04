Jonas Brothers geven na 10 jaar show in VK

Het optreden is een dag na het verschijnen van een nieuw album van de Jonas Brothers. Happiness Begins is hun eerste studioalbum in bijna tien jaar. In februari maakten Kevin, Joe en Nick bekend dat ze na jaren hun eigen gang te zijn gegaan weer bij elkaar komen. Sindsdien hebben de Jonas Brothers al twee singles uitgebracht: de nummers Sucker en Cool.

De band werd in 2005 gevormd en heeft door de jaren heen meer dan 20 miljoen platen verkocht. In 2010 hield de band op te bestaan. Een eerdere poging om weer bij elkaar te komen, liep in 2013 uit op een fiasco.