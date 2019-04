Familie vecht om fortuin John Singleton

Zij wil graag tot conservator benoemd worden nu haar zoon in coma ligt en heeft daarvoor papieren ingediend bij een rechtbank in Los Angeles. Shelia Ward zegt dat zij op het moment dat filmproducent John Singleton in coma raakte, bij verschillende zakelijke deals betrokken was en aangewezen was om een lucratieve overeenkomst te tekenen rond 30 april. Als er op dat moment geen conservator is die de overeenkomst kan tekenen, zou dat een groot verlies betekeken.

En omdat haar zoon op dit moment niemad heeft die is aangewezen om zakelijke of medische beslissingen voor hem te nemen, wil zij voorlopig als conservator worden aangesteld. Bij haar aanvraag zit een doktersverklaring waarin staat dat Singleton er slecht aan toe is, al wordt niet specifiek over een coma gesproken.

Complot

Johns dochter Cleopatra is het er dan ook niet mee eens en probeert de poging van haar oma te blokkeren. Volgens haar ligt John niet in coma ligt en herstelt hij juist elke dag een beetje meer. Zij ziet de aanvraag van Shelia dan ook als een complot om geld te winnen uit Johns bezittingen en zijn vier kinderen daarvan uit te sluiten.

John Singleton zou voor 35 miljoen dollar aan vermogen en bezittingen hebben. Volgens bronnen van TMZ ligt John Singleton zeker wel in coma, al is het een kunstmatige met medische redenen. Zij vermoeden dat Cleopatra zich nu voornamelijk uit angst dat ze straks niet meer bij haar vaders geld kan.