Jordi Warners stapt over van SLAM! naar Qmusic

„Ik heb Qmusic altijd al een mooi en warm radiostation gevonden. Met de kansen die ik daar nu krijg heb ik heel veel zin om mijn creativiteit los te laten”, zegt Jordi in een verklaring van Qmusic.

Jordi is vanaf juni iedere zaterdag en zondag samen met Hila te horen van 18.00 tot 21.00 uur.

Hij begon zijn carrière bij de regionale omroep. Na zijn studie ging hij aan de slag als producer bij Radio 538. In maart 2015 stapte hij over naar SLAM!, waar hij zijn eigen show in het weekend kreeg. Zowel in 2015 als in 2016 werd Jordi genomineerd voor de Marconi Award voor aanstormend talent.