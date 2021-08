’Queen wil dat prins Andrew kolonel blijft ondanks verzet leger’

Prins Andrew erfde vier jaar geleden de rol van kolonel in de Grenadier Guards van prins Philip. Een functie die hij waarschijnlijk zal blijven bekleden, ondanks hij in 2019 zijn publieke taken neerlegde na zijn desastreus verlopen BBC-interview over zijn goede vriend en zedendelinquent wijlen Jeffrey Epstein.

Nu de hertog ook nog eens wordt beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarige, vinden de defensiechefs dat hij ook uit zijn militaire rol moet stappen. „Voor de korte tijd dat hij de functie bekleedde, was hij een goede kolonel. Maar binnen het regiment vinden we dat het niet gepast is om hem te behouden”, vertelt een militaire bron aan The Sunday Times. „En daarbij: je kunt geen kolonel hebben die geen publieke taken kan uitvoeren.”

Volgens de insider zijn alle defensiechefs ’het erover eens dat prins Andrew moet vertrekken’. Maar of dat ook gaat gebeuren, is dus nog maar de vraag.